Словения закроет границы для россиян

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Отмечается, что не смогут посещать страну даже вакцинированные жители неблагополучных по эпидемиологической ситуации стран. Из красного списка государств в Словению смогут попасть только ее граждане, а также те, кто имеет вид на жительство. Они будут обязаны соблюдать 10-дневный карантин.

Помимо РФ, в красном списке также присутствует Турция, Бразилия, Британия, Аргентина, Ирландия и другие страны.

Строгие ограничения для туристов также вводятся с 3 по 20 июля на Бали и Яве. Они будут более жесткими, чем те, которые вводились в Индонезии до настоящего времени.

Напомним, недавно власти острова Пхукет сообщили о его официальном открытии для туристов и жителей Таиланда, привитых от коронавируса. Причем соблюдение карантина не требуется.

Но для отдыхающих все же вводится одно ограничение: если турист захочет посетить другие провинции страны, то он должен быть на острове минимум две недели.

Путешественник должен иметь на руках обратный авиабилет, если он прибыл на отдых менее чем на 14 дней.