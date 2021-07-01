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Зеленский придумал обоснование, почему украинцы и россияне – не один народ

Деловая газета "Взгляд"
40 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии».
«Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина».
По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг».
Он добавил, что «возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами».
«Цель у нас действительно должна быть одна – закончить войну в Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что – невозможно одновременно говорить об «одном народе» и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню в Донбассе. Это же очевидно», – резюмировал Зеленский.
В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что не согласен со словами президента России о том, что украинцы и русские – единый народ.
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