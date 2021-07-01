В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Мексике начнут производить «Спутник V»

Lenta.ru
1 час назад
Ученые в Мексике начнут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из активного компонента. Об этом сообщили сотрудники лаборатории биологических агентов и реактивов Birmex, передает РИА Новости.
В Мексике начнут производить «Спутник V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В страну доставили первую партию активного компонента российского препарата. Теперь мексиканские ученые могут запустить производство пилотных партий «Спутника V».
«На начальном этапе мы можем производить порядка 7 миллионов доз вакцины "Спутник V" ежемесячно, ожидается, что объем производства достигнет 20 миллионов доз в месяц», — заявили директор лаборатории Педро Сентено.
По его словам, главная перспектива для Мексики — это организация полного цикла производства российской вакцины на территории страны. Для этого институт Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) должны передать технологии мексиканской стороне. Ожидается, что пилотная партия будет готова к концу июля.
«Спутник V» одобрили в Мексике в начале февраля. Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Coferpis) выдала разрешение на экстренное применение в стране препарата от коронавируса. После этого в Мексике успешно вакцинировали от COVID-19 пожилое население.
В мире,Российский фонд прямых инвестиций,РИА Новости,Мексика,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители