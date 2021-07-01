В странах Евросоюза заработали коронавирусные сертификаты

Норвегии, Исландии и С 1 июля в Евросоюзе , а также в Швейцарии Лихтенштейне стало возможным получить единый коронавирусный сертификат (EU DCC, European Union Digital COVID Certificate). Документ позволит перемещаться по территории ЕС без задержек на границе. Кроме того, его обладателям не придётся проходить тестирования на COVID-19, тратить время на заполнение бумаг и пребывание в карантине при посещении стран союза.

Как отметил Spiegel-online, COVID-паспорт содержит информацию о дате прививки гражданина и о названии вакцины. Кроме того, в нём могут быть сведения о недавно сделанном ПЦР-тесте с отрицательным результатом или о перенесённой болезни. В последнем случае сертификат будет действителен в течение 180 дней после положительного ПЦР-теста.

Видео дня

Сертификаты выдают в каждой стране бесплатно, их можно получить как в бумажной, так и в электронной версии. Вся информация о статусе здоровья обладателя зашифрована в QR- или штрих-коде. Документ могут получить и иностранцы после пересечения границы ЕС.

Сертификаты начали выдавать жителям ЕС и странам Шенгенской зоны, не входящей в союз, уже с середины июня. В Германии правом раздавать такие документы наделили аптеки. По данным немецкого минздрава, в стране уже выдали 40 млн COVID-паспортов.

Что дают эти сертификаты?

Коронавирусные сертификаты могут понадобиться при поселении в отеле, посещении культурных и спортивных мероприятий, богослужений, а также парикмахерских, фитнес-центров или заведений общепита.

Государства — члены ЕС могут «нажать на экстренный тормоз», если появятся новые штаммы вируса, и вернуть дополнительные ограничения даже для обладателей сертификатов. К примеру, ранее Германия приняла такие меры в отношении приезжающих в страну из Португалии — все они должны проходить двухнедельный карантин, даже если есть COVID-паспорт.

Журналисты Spiegel-online подчеркнули, что единый коронавирусный сертификат лишь облегчает путешествия и пока не обязателен. Прививку по-прежнему можно подтвердить с помощью обычного паспорта вакцинации.

Могут ли получить сертификат привитые «Спутник V»?

Официально все государства Евросоюза признают только те вакцины, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам. Среди них — препараты Biontech/ Pfizer , Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson . При этом национальные правительства имеют право принимать и другие вакцины — в том числе и российский «Спутник V».

COVID-сертификаты же выдают для всех прививок, сделанных на территории ЕС, независимо от препарата. Также каждая страна самостоятельно определяет, можно ли выдавать их тем, кто получил только одну дозу двухкомпонентной вакцины.

Ранее власти пятнадцати российских регионов указали на риски , связанные с возможным введением в России COVID-паспортов. На совещании в государственной « Корпорации МСП » чиновники показали презентацию, из которой следует, что попытка отделить привившихся и переболевших от невакцинированных со всех сторон выглядит плохой идеей, а введение «иммунных паспортов» может рассматриваться только как крайняя мера.

В конце июня фактический аналог этих паспортов — QR-коды с информацией о вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции — ввела Москва. Также паспорта «ковидной безопасности» внедрила Ленинградская область. О планах ввести специальные паспорта или бейджи для вакцинированных граждан ранее заявляли власти и других регионов.