Евросоюз начнет вводить коронавирусные сертификаты. Всего будет доступно три вида сертификатов.

Они будут введены на год.

По данным РИА «Новости» сообщается, что:

Сертификаты дадут возможность перемещаться по Евросоюзу без очереди, тестирования, заполнения бумаг и карантина;

Они будут представляться, как QR-коды;

Сертификаты будут предоставляться бесплатно в каждой стране национальными властями. Они будут признаваться во всем союзе;

Ожидается, что такое письменное удостоверение будет введено на ограниченный период — 12 месяцев;

Коронавирусные сертификаты будут предоставляться в трех видах: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте;

ЕС нацелено по мере открытия границ стремиться к взаимному признанию таких сертификатов с третьими странами.

Удостоверения будут выдаваться привитым вакцинами, которые одобрены на уровне Евросоюза.