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Евросоюз запускает единые коронавирусные сертификаты

Ura.Ruиещё 1
1 час назад
Евросоюз начнет вводить коронавирусные сертификаты. Всего будет доступно три вида сертификатов.
Они будут введены на год.
По данным РИА «Новости» сообщается, что:
  • Сертификаты дадут возможность перемещаться по Евросоюзу без очереди, тестирования, заполнения бумаг и карантина;
  • Они будут представляться, как QR-коды;
  • Сертификаты будут предоставляться бесплатно в каждой стране национальными властями. Они будут признаваться во всем союзе;
  • Ожидается, что такое письменное удостоверение будет введено на ограниченный период — 12 месяцев;
  • Коронавирусные сертификаты будут предоставляться в трех видах: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте;
  • ЕС нацелено по мере открытия границ стремиться к взаимному признанию таких сертификатов с третьими странами.
Удостоверения будут выдаваться привитым вакцинами, которые одобрены на уровне Евросоюза.
Отмечается, что страны союза могут признавать у себя и другие вакцины.
В мире,Видео,ЕС,РИА Новости,
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