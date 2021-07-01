Евросоюз
начнет вводить коронавирусные сертификаты. Всего будет доступно три вида сертификатов.
Они будут введены на год.
По данным РИА «Новости» сообщается, что:
- Сертификаты дадут возможность перемещаться по Евросоюзу без очереди, тестирования, заполнения бумаг и карантина;
- Они будут представляться, как QR-коды;
- Сертификаты будут предоставляться бесплатно в каждой стране национальными властями. Они будут признаваться во всем союзе;
- Ожидается, что такое письменное удостоверение будет введено на ограниченный период — 12 месяцев;
- Коронавирусные сертификаты будут предоставляться в трех видах: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте;
- ЕС нацелено по мере открытия границ стремиться к взаимному признанию таких сертификатов с третьими странами.
Удостоверения будут выдаваться привитым вакцинами, которые одобрены на уровне Евросоюза.
Отмечается, что страны союза могут признавать у себя и другие вакцины.