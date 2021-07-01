Китай пригрозил разбить голову поработителям

Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил внешние силы, что китайский народ "разобьет голову" тем, кто попытается поработить его, передает ТАСС.

Политик отметил, что китайский народ выступает за справедливость, он не боится насилия, у него есть сильное чувство национальной гордости и уверенность.

"Китайский народ никогда не унижал, не угнетал и не порабощал другие нации", - сказал Цзиньпин.

Он заверил, что этого нет и в настоящее время и никогда не будет.

"В то же время китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 млрд человек и разобьет себе голову", - подчеркнул Цзиньпин.