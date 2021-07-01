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Си Цзиньпин пообешал, что Китай "разобьет голову" тем, кто попытается поработить страну

Газета.Ruиещё 2
31 минуту назад
Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил внешние силы, что китайский народ "разобьет голову" тем, кто попытается поработить его, передает ТАСС.
Китай пригрозил разбить голову поработителям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Политик отметил, что китайский народ выступает за справедливость, он не боится насилия, у него есть сильное чувство национальной гордости и уверенность.
"Китайский народ никогда не унижал, не угнетал и не порабощал другие нации", - сказал Цзиньпин.
Он заверил, что этого нет и в настоящее время и никогда не будет.
"В то же время китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 млрд человек и разобьет себе голову", - подчеркнул Цзиньпин.
Он добавил, что КНР будет перенимать опыт у других государств, но при этом не потерпит "заносчивых поучений" в свой адрес.
В мире,Цзиньпин Си,ИТАР-ТАСС,Китай,
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