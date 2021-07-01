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Новая волна беспорядков в ливанскому Триполи попала на видео

Александр Кузьмин
30 минут назад
В ливанском Триполи началась новая волна беспорядков на фоне острого экономического кризиса. Видео публикует telegram-канал “РИА Новости”.
На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть лиц в гражданском с оружием, которые производят выстрелы в воздух и агрессивно идут маршем по улицам города, несмотря на появление в столице военных.
Ситуация в Ливии обострилась после падения ливанского фунта по отношению к доллару. Валюта Ливана рухнула с 15 000 до 18 100 за доллар, в то время как центральный банк продолжает сохранять курс на докризисном уровне в 1515 фунтов.
В мире,Видео,РИА Новости,
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