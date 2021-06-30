Псаки назвала цель в отношениях США с Россией

"Координировались ли США с британским кораблем? И было ли это, как сказал Путин, провокацией?" - спросили у Псаки во время брифинга. "У меня нет ничего, чтобы [предоставить] детали или подтвердить", - ответила пресс-секретарь Белого дома, предложив журналисту обращаться за "какой-либо конкретикой" в Пентагон. "Как отметил президент [США Джо Байден], <...> когда он всего несколько недель назад участвовал в саммите [в Женеве], наша цель, <...> конечно, - это двигаться вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям с РФ. <...> Он [Байден] объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет нашу стратегию", - добавила Псаки.