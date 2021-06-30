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Псаки прокомментировала высказывания Путина по инциденту в Черном море

ТАСС
36 минут назад
Цель Соединенных Штатов заключается в том, чтобы двигаться к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Такое заявление пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сделала на регулярном брифинге в среду, отвечая на вопрос о словах президента РФ Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море.
Псаки назвала цель в отношениях США с Россией
Фото: EPAEPA
Ранее в среду российский лидер во время ежегодной прямой линии заявил, что ситуация с эсминцем была комплексной провокацией, которая "проводилась не только британцами, но и американцами". Путин отметил, что британский эсминец зашел в российские территориальные воды днем, а еще рано утром, в 07:30, с одного из натовских военных аэродромов Греции, с Крита взлетел американский разведывательный стратегический самолет.
"Координировались ли США с британским кораблем? И было ли это, как сказал Путин, провокацией?" - спросили у Псаки во время брифинга. "У меня нет ничего, чтобы [предоставить] детали или подтвердить", - ответила пресс-секретарь Белого дома, предложив журналисту обращаться за "какой-либо конкретикой" в Пентагон. "Как отметил президент [США Джо Байден], <...> когда он всего несколько недель назад участвовал в саммите [в Женеве], наша цель, <...> конечно, - это двигаться вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям с РФ. <...> Он [Байден] объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет нашу стратегию", - добавила Псаки.
В Минобороны РФ 23 июня сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Минобороны расценило действия эсминца Великобритании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля.
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Министерство обороны,Администрация США,ФСБ,ООН,Пентагон,Россия,Соединенные Штаты,
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