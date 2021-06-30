Псаки назвала цель в отношениях США с Россией

Ранее в среду российский лидер во время ежегодной прямой линии заявил, что ситуация с эсминцем была комплексной провокацией, которая "проводилась не только британцами, но и американцами". Путин отметил, что британский эсминец зашел в российские территориальные воды днем, а еще рано утром, в 07:30, с одного из натовских военных аэродромов Греции, с Крита взлетел американский разведывательный стратегический самолет.