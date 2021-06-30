Зеленский обсудил с Папой Римским ситуацию в Донбассе

В разговоре с Папой Римским, как уточнили в пресс-службе, шла речь и о беатификации митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого. По словам Зеленского, украинский народ ждет этого события.

По данным историков, 1 июля 1941 года Шептицкий подписал воззвание со словами: "Победоносную немецкую армию встречаем как освободительницу от врага". Кроме того, украинский ресурс "Историческая правда" сообщает, что он лично назначал своих представителей в военную управу, которая вела набор в дивизию СС "Галичина".

Ранее главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к главе правления мемориального комплекса "Яд Вашем" Авнеру Шалеву с просьбой о присвоении Шептицкому почетного звания Праведник народов мира за спасение более 150 еврейских детей во время Холокоста. Такое же обращение было и от Зеленского. Однако организация "Яд Вашем" отказала в просьбе, так как Шептицкий "приветствовал немецких оккупантов в 1941 году и призывал украинцев становиться в их ряды".