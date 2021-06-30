Турция ввела новые правила для въезда россиян

Власти Турции разрешают привитым любой вакциной россиянам не сдавать ПЦР-тесты при въезде в страну. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.«Турция разрешает въезд без ПЦР-тестов гражданам РФ, привившимся российской вакциной», — передает ТАСС со ссылкой на министра. Он отметил, что котироваться будут все российские вакцины. В АТОР ответили на слухи о закрытии ТурцииРанее Турция закрыла границы с шестью странами — Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР — с 1 июля. Причиной стало распространение в этих странах коронавируса.