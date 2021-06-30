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Тихановская призвала Норвегию ввести санкции против Белоруссии

Lenta.ru
57 минут назад
Бывший кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Норвегию ввести новые санкции против Белорусии. Об этом сообщается в Telegram-канале оппозиционерки.
Тихановская призвала ввести санкции против Минска
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС
Она провела телефонные переговоры с министром иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде. Тихановская попросила норвежскую сторону присоединиться к четвертому пакету санкций Европейского союза (ЕС).
Особое внимание она обратила на ограничения против калийной отрасли. По ее мнению, Белоруссия использует транзит калия в качестве «прикрытия для контрабанды сигарет».
Тихановская также предложила Норвегии вместе с Ирландией и Эстонией организовать в Совете безопасности ООН слушания по Белоруссии и обсудить «создание международного трибунала» по преступлениям режима белорусского президента Александра Лукашенко.
Кроме этого, она призвала увеличить помощь политзаключенным и их семьям, а также независимым белорусским СМИ.
24 июня ЕС ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Принятые меры ограничили доступ Белоруссии на финансовые рынки ЕС, ввели ограничения на торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями и табачными изделиями. Также была запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и оказание услуг страхования властям республики.
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