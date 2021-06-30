Тихановская призвала ввести санкции против Минска

Бывший кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Норвегию ввести новые санкции против Белорусии. Об этом сообщается в Telegram-канале оппозиционерки.

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Она провела телефонные переговоры с министром иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде. Тихановская попросила норвежскую сторону присоединиться к четвертому пакету санкций Европейского союза (ЕС).

Особое внимание она обратила на ограничения против калийной отрасли. По ее мнению, Белоруссия использует транзит калия в качестве «прикрытия для контрабанды сигарет».

Тихановская также предложила Норвегии вместе с Ирландией и Эстонией организовать в Совете безопасности ООН слушания по Белоруссии и обсудить «создание международного трибунала» по преступлениям режима белорусского президента Александра Лукашенко.

Кроме этого, она призвала увеличить помощь политзаключенным и их семьям, а также независимым белорусским СМИ.