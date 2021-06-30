В ДНР сочли нецелесообразным объединение с ЛНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о нецелесообразности объединения с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом сообщает Telegram -канал «Донбасс решает».

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По его мнению, такой шаг повлечет за собой множество осложнений для представительств обеих республик в переговорных процессах по Минским соглашениям.

«Этот вопрос время от времени поднимается, но учитывая Минские соглашения и сегодняшнюю ситуацию, мы можем нанести себе определенный ущерб, в переговорном процессе, как минимум», — заявил глава ДНР.

Он добавил, что жить в большой стране лучше, но одной идейной составляющей для этого недостаточно.

Ранее Пушилин уже говорил о невозможности объединения ДНР и ЛНР из-за положений Минских соглашений, в которых самопровозглашенные республики представлены в качестве разных субъектов. Также он отметил разницу в их законодательной и промышленной базах.