В Абхазии анонсировали ужесточение карантинных мер

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение об ужесточении в республике карантинных мер. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба главы государства.

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В обнародованном тексте документа говорится, что в стране будут запрещены свадебные, поминальные и другие массовые мероприятия в закрытых помещениях общественного питания. Действие новых ограничений начнётся с 5 июля.

Также в стране сохранится запрет на перевозку пассажиров в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.