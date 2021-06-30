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В Абхазии анонсировали ужесточение карантинных мер

ИА Regnum
1 час назад
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение об ужесточении в республике карантинных мер. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба главы государства.
В Абхазии анонсировали ужесточение карантинных мер
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В обнародованном тексте документа говорится, что в стране будут запрещены свадебные, поминальные и другие массовые мероприятия в закрытых помещениях общественного питания. Действие новых ограничений начнётся с 5 июля.
Также в стране сохранится запрет на перевозку пассажиров в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.
Стоит отметить, что в Абхазии начался рост темпов распространения коронавируса. В течение 29 июня в стране выявили 153 новых случая заражения коронавирусом.
В мире,Аслан Бжания,Абхазия,
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