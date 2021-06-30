В Индии началась вакцинация "Спутником V"

Корреспондент ТАСС стал первым иностранным гражданином, который привился российской вакциной против коронавируса "Спутник V" в клинике в Нью-Дели. Делийский медицинский центр Batra Hospital стал первым в индийской столице медучреждением, где вакцинируют российским препаратом.

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"Мы начали прививать русской вакциной "Спутник V" в понедельник, и за первые два дня мы сделали 800 прививок - то есть делаем по 400 прививок такой вакциной в день", - рассказал главврач клиники доктор Эс Си Эл Гупта. Он добавил, что впервые направление на прививку "Спутником" он выдает иностранному гражданину. "Это символично, что россиянин стал первым иностранцем, которого мы привьем здесь "Спутником V", - отметил собеседник агентства.

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Ранее вакцинация препаратом "Спутник V" была сделана дипломатам и сотрудникам нескольких российских загранучреждений в посольстве России. Но сейчас любой индиец или иностранный гражданин может получить прививку российским препаратом - пока только в клинике Batra Hospital, а потом и в других. Для этого необходимо предъявить паспорт (индийские граждане предъявляют карточку-удостоверение личности) и пройти короткий медосмотр. И, конечно, оплатить вакцинацию: прививка вместе с препаратом стоит 1 145 рупий (примерно $15,4). Кроме того, требуется зарегистрироваться на портале cowin.gov.in , через который формируется очередь на вакцинацию.

"Сейчас мы прививаем вакциной, сделанной в России. Но, как мы ожидаем, в июле "Спутник V" начнут производить и в Индии. В настоящее время 50% вакцинируемых получают прививку бесплатно - по специальной государственной программе, а еще 50% - на платной основе", - объяснил Гупта.

Гупта отметил, что интерес к российскому препарату очень высок не только в прессе, но и среди вакцинируемых.

"Сейчас в СМИ много информации о вакцинах. Индийцы очень интересуются прививками, и все знают, какая вакцина какую эффективность имеет. И все понимают, что эффективность "Спутника V" - более 90% - это очень высокая эффективность", - сказал главврач клиники.

"Чем больше вакцин, тем лучше"

Доктор Гупта разделяет точку зрения, что вакцинация - наиболее эффективный путь к победе над COVID-19.

"Вирус мутирует, уже есть варианты штамма коронавируса "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" и другие. "Дельта" пока считается самым опасным. Вирус приспосабливается, чтобы обходить антитела. Но разные вакцины могут вырабатывать разные антитела, и чем больше эффективных вакцин в стране, тем лучше, тем активнее борьба с коронавирусом", - добавил врач.

У входа в помещение для вакцинации очередь. Многие желающие привиться "Спутником V" отмечали, что выбрали эту вакцину и из-за ее эффективности, но еще и потому что Россия - дружественная страна.

"Я хочу привиться именно этой вакциной. Она известна во многих странах мира. И это дружественная вакцина", - сказал корреспонденту ТАСС пациент, представившийся как студент Бхану.

В Индии активно развивается национальная кампания по вакцинации. Общее число сделанных в Индии прививок против коронавируса достигло к утру среды 332 854 527. Как сообщается на сайте министерства здравоохранения и благосостояния семьи, только за минувшие сутки было сделано 3 651 983 прививки.