"Реальная паника": оппозиция о заявлении Зеленского о "вагнеровцах"

29 июля 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 участника ЧВК Вагнера, их обвинили в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые оказались гражданами Украины и воевали в Донбассе, поэтому Киев запросил их экстрадицию. Однако задержанные вернулись в Россию.