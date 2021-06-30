Ким Чен Ын заявил о "великом кризисе" в КНДР

В ходе заседания Политбюро Трудовой партии Кореи северокорейский лидер отчитал высших должностных лиц за неудачи в противоэпидемической работе, которые привели к "великому кризису" и поставили под угрозу безопасность страны и ее жителей. При этом в отчете о заседании не уточняется, с чем именно связан упомянутый Ким Чен Ыном кризис.