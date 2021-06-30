«Выбор за РФ»: Вашингтон пригрозил Москве ответными действиями за нарушение «ценностей» США

Также он добавил, что ответ последует при хакерских атаках со стороны России, а также при вмешательстве в выборы и "агрессии в отношении Навального".
Еще Блинкен отметил, что дело якобы не в том, что Штаты желают разжечь конфликт, "а потому, что для нас дороги наши ценности и принципы".
"Выбор за Россией", - подчеркнул он.
Напомним, ранее с дерзким ультимативным требованием к России обратился нынешний лидер страны Джо Байден
. В частности, он заявил о том, что Соединенным Штатам требуется сотрудничество с РФ в интересных для них сферах.
"Я ясно дал понять российскому лидеру Владимиру Путину в России, что отношения с США должны характеризоваться стабильностью и предсказуемостью", - отметил он и добавил, что Соединенные Штаты "должны обладать возможностью сотрудничать там, где у нас имеются интересы".
При этом, как подчеркнул Байден, интересными для его страны являются такие сферы, как нераспространение ядерного оружия и изменение климата. В остальном Соединенные Штаты оставили за собой право подвергать критике кого угодно и вновь предъявлять обвинения по тем вопросам, по которые считает важными.