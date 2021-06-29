Около 41% взрослого населения ЕС полностью привились от COVID

На сегодняшний день в странах Евросоюза уже началась вакцинация несовершеннолетних граждан.

Кроме того, отмечается, что в Еврокомиссии хотят к середине июля достичь показателя в 70% полностью вакцинированных от коронавируса взрослых граждан ЕС.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд во время брифинга заявил, что в ЕК подтвердили решение Комитета постоянных представителей сообщества об отмене карантинных мер на поездки внутри ЕС для граждан сообщества, которые получили полный курс вакцинации от коронавируса как минимум за две недели до поездки.