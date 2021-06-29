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ЕС потребовал от Зеленского передать контроль над судебной системой Украины

Вероника Полынина
19 минут назад
Послы G7 и Евросоюза на Украине потребовали от президента Украины Владимира Зеленского назначать судей в Высший совет правосудия (ВСП) и Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) под контролем независимых международных экспертов. Об этом сообщает «Украина.ру».
ЕС потребовал от Зеленского передать контроль над судебной системой Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению послов, присутствие независимых экспертов является временным, но необходимым шагом, и наилучшим образом отвечает интересам украинских граждан.
Также послы требуют внедрить контроль международных экспертов при формировании руководящего состава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
От выполнения данных шагов будет зависеть международная финансовая поддержка Украины и иностранные инвестиции, говорится в письме послов G7 и ЕС к Владимиру Зеленскому.
Ранее во вторник Верховная рада Украины дала старт судебной реформе в стране, утвердив законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Законопроект устанавливает, что ВККС будет состоять из 16 членов, которые будут назначаться Высшим советом правосудия (ВСП) на 4 года по результатам конкурсного отбора. Решающим голосом в отборе будут обладать эксперты, предложенные по запросу конкурсной комиссии международными и иностранными организациями, которые предоставляют Украине помощь в сфере судебной реформы и/или борьбе с коррупцией.
8 из 16 членов ВККС должны быть судьи или судьи в отставке.
Число судей в судах будет определять высший совет правосудия Украины. Ранее эта функция принадлежала Государственной судебной администрации.
В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,ЕС,Украина,
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