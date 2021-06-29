"Выбор за Россией": Вашингтон пригрозил Москве

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В интервью итальянскому изданию La Repubblica американский чиновник заявил , что если РФ продолжит "агрессивные действия" Вашингтон обязательно ответит.

Также он добавил, что ответ последует при хакерских атаках со стороны России, а также при вмешательстве в выборы и "агрессии в отношении Навального".

Еще Блинкен отметил, что дело якобы не в том, что Штаты желают разжечь конфликт, "а потому, что для нас дороги наши ценности и принципы".

"Выбор за Россией", - подчеркнул он.

Напомним, ранее с дерзким ультимативным требованием к России обратился нынешний лидер страны Джо Байден . В частности, он заявил о том, что Соединенным Штатам требуется сотрудничество с РФ в интересных для них сферах.

"Я ясно дал понять российскому лидеру Владимиру Путину в России, что отношения с США должны характеризоваться стабильностью и предсказуемостью", - отметил он и добавил, что Соединенные Штаты "должны обладать возможностью сотрудничать там, где у нас имеются интересы".