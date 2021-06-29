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СМИ: подозреваемого в стрельбе в центре Праги задержали

ТАССиещё 1
31 минуту назад
Подозреваемый в организации стрельбы, произошедшей во вторник на Белеградской улице в центре Праги, задержан полицией. Об этом сообщило информационное агентство CTK.
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Праги
Фото: EPAEPA
Речь идет о мужчине в возрасте около 60 лет. В результате стрельбы была ранена 50-летняя сотрудница пражской биржи труда. Она получила несовместимые с жизнью ранения и умерла после госпитализации.
К задержанию подозреваемого преступника были привлечены бойцы спецназа полиции. Операция координировалась с вертолета.
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