Обама обвинил Трампа в нарушении принципа демократии

Обама предупредил, что оспаривание результатов американских выборов может привести к делегитимации демократии.

Трамп и его сторонники неоднократно заявляли о фальсификациях на выборах президента, однако около полусотни американских судов, в том числе Верховный суд США, отвергли их доводы.