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Обама обвинил Трампа в нарушении основного принципа демократии

Lenta.ru
56 минут назад
Бывший президент США Барак Обама обвинил своего преемника, 45-го президента США Дональда Трампа, в нарушении основного принципа демократии, когда тот отказался признать свое поражение на прошлогодних выборах. Об этом сообщает издание The Guardian.
Обама обвинил Трампа в нарушении принципа демократии
Фото: ReutersReuters
Выступая на виртуальном сборе средств, Обама заявил, что утверждения Трампа подорвали легитимность выборов в США и привели к антидемократическим действиям — попыткам подавить голосование.
«Что мы увидели: мой преемник, бывший президент, нарушил основной принцип, согласно которому подсчитываются голоса, а затем объявляется победитель — он придумал и распространял ерунду», — сказал демократ.
Обама предупредил, что оспаривание результатов американских выборов может привести к делегитимации демократии.
Ранее в июне Трамп назвал выборы президента 2020 года преступлением века. «На мой взгляд, это было преступление века — то, что произошло в ноябре. Потому что теперь у нас кризис на границе, потому что с нашей страной происходят все эти вещи. (...) 3 ноября было позором, 3 ноября вечером выборы закончились, а потом стало что-то происходить», — добавил экс-лидер.
Трамп и его сторонники неоднократно заявляли о фальсификациях на выборах президента, однако около полусотни американских судов, в том числе Верховный суд США, отвергли их доводы.
В мире,Барак Обама,Дональд Трамп,Соединенные Штаты,
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