В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

ICAO продлила до сентября расследование по инциденту с бортом Ryanair

ТАСС
21 минуту назад
Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила расследование инцидента 23 мая в небе над Белоруссией с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс, до сентября. Об этом во вторник сообщило Министерство коммуникаций и транспорта Литвы.
ICAO продлила расследование инцидента с бортом Ryanair
Фото: ReutersReuters
"Заслушав в понедельник промежуточный доклад, Совет ICAO принял решение продлить расследование, так как пришел к выводу о необходимости запросить дополнительную информацию у стран и организаций, связанных с инцидентом", - отмечается в сообщении.
Очередное слушание, как отметило литовское ведомство, назначено на сентябрь.
В мире,Вильнюс,Беларусь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители