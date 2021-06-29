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Военный эксперт назвал главную угрозу России со стороны украинской армии

Свободная пресса
57 минут назад
Главный редактор журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко считает, что для России главная угроза со стороны Украины – это умение её военных устраивать диверсии.
Диверсии, теракты и убийства: перечислены "козыри" ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он подчеркнул, что диверсии, убийства и теракты – это ремесло, которым хорошо овладели украинцы во времена бандеровского подполья, и нынешние их наследники это направление развивают.
Эксперт призвал помнить о том, что диверсионные подразделения существуют Службе безопасности Украины, Главном управлении разведки Минобороны Украины и Службе внешней разведки, пишет «Украина.ру».
Ранее «СП» сообщала, что в Симферополе был задержан мужчина, работавший на украинскую разведку.
В мире,Игорь Коротченко,Министерство обороны,СБУ,Россия,Украина,
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