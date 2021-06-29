Возможны проблемы: Госдеп посоветовал американцам не ездить в Россию

В заявлении ведомства говорится, что посещать РФ не следует «из-за терроризма, преследований со стороны сотрудников службы безопасности российского правительства, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного применения местного законодательства».
По данным Госдепа, американцы подвергались в России произвольным допросам и угрозам со стороны российских должностных лиц и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства.
«Российские спецслужбы арестовывали граждан США по ложным обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их в ходе секретных судебных процессов или без представления доказательств», — отмечают дипломаты.
Особое внимание уделяется опасности посещения Северного Кавказа «из-за терроризма, похищений людей и риска гражданских беспорядков», а также Крыма. Самим государственным служащим США запрещено выезжать в эти регионы. Аналогичное заявление публиковалось американским Госдепартаментом ранее.