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Госдеп США вновь рекомендует американским гражданам не ездить в Россию

BFM.RUиещё 1
43 минуты назад
В заявлении ведомства говорится, что посещать РФ не следует из-за терроризма, преследований со стороны силовиков
Возможны проблемы: Госдеп посоветовал американцам не ездить в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Госдепартамент США вновь рекомендует американским гражданам отказаться от поездок в Россию, передает «Интерфакс».
В заявлении ведомства говорится, что посещать РФ не следует «из-за терроризма, преследований со стороны сотрудников службы безопасности российского правительства, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного применения местного законодательства».
По данным Госдепа, американцы подвергались в России произвольным допросам и угрозам со стороны российских должностных лиц и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства.
«Российские спецслужбы арестовывали граждан США по ложным обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их в ходе секретных судебных процессов или без представления доказательств», — отмечают дипломаты.
Особое внимание уделяется опасности посещения Северного Кавказа «из-за терроризма, похищений людей и риска гражданских беспорядков», а также Крыма. Самим государственным служащим США запрещено выезжать в эти регионы. Аналогичное заявление публиковалось американским Госдепартаментом ранее.
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