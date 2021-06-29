Трюдо предложил Байдену заключить дружеское пари

Премьер-министр КанадыДжастин Трюдо предложил президенту СШАДжо Байдену заключить дружеское пари о том, хоккейная команда какой страны одержит победу в Кубке Стэнли. Речь идет о матче "Монреаль Канадиенс" и "Тампа Бэй Лайтнинг".
Две из лучших команд НХЛ сейчас столкнулись друг с другом, написал Трюдо в своем Twitter. "Как насчет дружеского пари?", - цитирует РИА Новости предложение канадского премьера, который отметил в публикации страницу хозяина Белого дома.
Байден согласился. На что именно спорят лидеры США и Канады - не уточняется.