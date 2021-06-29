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Трюдо предложил Байдену заключить дружеское пари

Российская Газета
17 минут назад
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил президенту США Джо Байдену заключить дружеское пари о том, хоккейная команда какой страны одержит победу в Кубке Стэнли. Речь идет о матче "Монреаль Канадиенс" и "Тампа Бэй Лайтнинг".
Трюдо предложил Байдену заключить дружеское пари
Фото: ReutersReuters
Две из лучших команд НХЛ сейчас столкнулись друг с другом, написал Трюдо в своем Twitter. "Как насчет дружеского пари?", - цитирует РИА Новости предложение канадского премьера, который отметил в публикации страницу хозяина Белого дома.
Байден согласился. На что именно спорят лидеры США и Канады - не уточняется.
В мире,Джастин Трюдо,Джозеф Байден,РИА Новости,Канада,Соединенные Штаты,
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