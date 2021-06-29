Заражены 40 тысяч человек: "черная плесень" атакует Индию

Индийские врачи выявили более 40,8 тысячи случаев заболевания "черной плесенью". Об этом сообщил министр здравоохранения Индии Харш Вардхан.
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По его словам, "в 31,3 тысячи случаев были поражены нос, придаточные пазухи носа и части мозга", цитирует РИА Новости. От грибковых инфекций в Индии скончались 3,1 тысячи человек.
Рассказал Вардхан и о возрасте заболевших. К группе 18-45 лет относятся 32 процента пациентов, у которых был обнаружен грибок. Еще 42 процента - это группа людей 45-60 лет и 24 процента - старше 60 лет. При этом у 64 процентов заболевших был диабет, а 53 процента принимали стероидные препараты.
Напомним, в Индии на фоне сложной ситуации с коронавирусом была зафиксирована вспышка заболевания мукормикозом ("черной плесенью"). По данным индийского минздрава, эта грибковая инфекция проникает в легкие человека после вдыхания спор грибка и нередко поражает инфицированных или переболевших COVID-19.
Ранее сообщалось, что индийские медики обнаружили "зеленую плесень", или аспергиллез легких. Речь идет о 34-летнем жителе города Индаур, который подхватил опасный грибок на больничной койке, где провел полтора месяца с тяжелым течением коронавируса.