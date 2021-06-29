Заражены 40 тысяч человек: "черная плесень" атакует Индию

Рассказал Вардхан и о возрасте заболевших. К группе 18-45 лет относятся 32 процента пациентов, у которых был обнаружен грибок. Еще 42 процента - это группа людей 45-60 лет и 24 процента - старше 60 лет. При этом у 64 процентов заболевших был диабет, а 53 процента принимали стероидные препараты.