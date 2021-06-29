Кувейт возобновляет авиасообщение с 12 странами с 1 июля

США, Италию, Правительство Кувейта с 1 июля возобновляет прямое авиасообщение с 12 странами, включая Великобританию Грецию и Францию, подданным эмирата и их близким родственникам-иностранцам разрешено выезжать за пределы Кувейта, если они привиты от коронавируса, сообщила кувейтская газета "Аль-Кабс" со ссылкой на решение правительства.

Фото: © AFP/ Mohammed Al Shaikh © AFP/ Mohammed Al Shaikh

"Прямое авиасообщение возобновляется с четверга, 1 июля, с 12 странами, сделавшим прививку от коронавируса хотя бы одной дозой подданным Кувейта и их ближайшим родственникам-иностранцам разрешено пересекать границу и совершать выезды за рубеж, начиная с 29 июня", — говорится в решении.

Кроме того, кабинет министров разрешил, начиная с 1 августа, открыть сухопутные и морские границы для тех иностранцев, которые были привиты одной из одобренных в Кувейте вакцин.

Кувейт закрыл морские и сухопутные границы для их пересечения путешественниками в феврале этого года.

С начал пандемии Кувейт придерживается самых строгих мер по борьбе с коронавирусом по сравнению с другими странами Персидского залива, первым полностью закрыв свой аэропорт для воздушного сообщения с другими странами.