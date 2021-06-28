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В ВОЗ призвали готовиться к новым пандемиям

Daily Storm
21 минуту назад
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество должно учесть уроки пандемии коронавируса и «подготовиться к новым эпидемиям и пандемиям».
В ВОЗ призвали готовиться к новым пандемиям
Фото: ReutersReuters
Выступая на саммите здравоохранения малых островных государств, он сказал: «Мы все должны выучить уроки, которые нам преподает пандемия».
Гебрейесус отметил, что необходимо «сделать все возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям, для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования на основе всеобщего охвата услугами здравоохранения и сильной первичной медицинской помощи».
Генеральный директор указал на «вакцинное неравенство и вакцинный национализм» и разрыв между странами с высоким и низким доходом. Он привел статистику, согласно которой, почти 80% всех прививок от ковида приходятся сейчас на 10 государств мира.
«Если страны немедленно поделятся вакцинами с механизмом COVAX и если производители отдадут приоритет заказам COVAX, то мы сможем вакцинировать по меньшей мере 10% населения каждой страны к сентябрю и по меньшей мере 40% к концу года», - сказал Гебрейесус.
В мире,ВОЗ,
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