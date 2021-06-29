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Меркель призвала ЕС к прямому диалогу с Россией

Елена Прошина
8 минут назад
Проблемы с Россией странам Евросоюза стоит обсуждать не между собой, а непосредственно с российским лидером Владимиром Путиным. С таким заявлением, по данным ТАСС, выступила канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель призвала ЕС к прямому диалогу с Россией
Фото: ReutersReuters
Меркель признала, что отношения Брюсселя и Москвы «действительно плохие». Однако, по ее словам, диалог велся даже во время холодной войны и тем для обсуждения хватает.
«Будь то Белоруссия или российское влияние, будь то Украина и минский процесс. Есть и стратегические вопросы - разоружения, мира, безопасности. Есть вопросы о будущем Сирии, Ливии, где с российским президентом можно изучить, получится ли прийти к общим результатам», - заявила Меркель в ходе франко-германской парламентской ассамблеи, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага.
При этом она призвала страны ЕС «не только постоянно обсуждать это между собой, но провести дискуссии по этим вопросам с российским президентом».
«Мы обозначили темы, которые хотим обсудить с Россией, и поручили проработать, в каком формате и при каких условиях могут состояться переговоры. Это значит, мы сделали шаг вперед, но пока не достигли цели», - констатировала канцлер.
Ранее Ангела Меркель предложила провести саммит ЕС с участием президента России Владимира Путина. Однако против российско-европейского диалога выступили Эстония, Латвия и Литва. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа назвал возможную встречу Россия - ЕС «попыткой обезопасить банку с медом, вступив в контакт с медведем».
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