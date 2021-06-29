Меркель призвала ЕС к прямому диалогу с Россией

«Будь то Белоруссия или российское влияние, будь то Украина и минский процесс. Есть и стратегические вопросы - разоружения, мира, безопасности. Есть вопросы о будущем Сирии, Ливии, где с российским президентом можно изучить, получится ли прийти к общим результатам», - заявила Меркель в ходе франко-германской парламентской ассамблеи, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага.
«Мы обозначили темы, которые хотим обсудить с Россией, и поручили проработать, в каком формате и при каких условиях могут состояться переговоры. Это значит, мы сделали шаг вперед, но пока не достигли цели», - констатировала канцлер.