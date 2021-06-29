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Протасевич в Минске может занять руководящий пост

Алиса Селезнёва
1 час назад
Сооснователь белорусского издания TUT.BY Кирилл Волошин прокомментировал слухи о том, что задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича могут назначить руководителем портала. Свое мнение по поводу этой ситуации он выразил изданию «Подъем».
Протасевич в Минске может занять руководящий пост
Фото: РИА НовостиРИА Новости
18 мая стало известно, что по требованию Генпрокуратуры Белоруссии была блокирована работа интернет-ресурса TUT.BY в связи с «многочисленными нарушениями Закона о СМИ». В отношении журналистов издания возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере, часть из них арестована.
23 мая после экстренной посадки лайнера авиакомпании Ryanair в Минске был арестован оказавшийся среди его пассажиров сооснователь оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Находясь под арестом, Протасевич дал интервью, в котором заявил, что сотрудничает со следствием, а также назвал основных координаторов протестов в Белоруссии. Позднее появились слухи о том, что Роман Протасевич может быть назначен руководителем TUT.BY.
При этом соучредитель портала заявил, что подобное развитие событий возможно только в случае «угона» доменного имени.
«Роман Протасевич не имеет и не имел никакого отношения к компании «ТУТ БАЙ МЕДИА», в том числе к порталу TUT.BY, его социальным сетям или Telegram-каналу. Никаких предложений ни от Романа, ни от органов, преследующих его, к нам также не поступало», - заявил Кирилл Волошин.
Он подчеркнул, что организация молодежного госпропагандистского сайта под именем портала возможна только в одном случае, «если домен украдут».
В мире,Громкие уголовные дела ,Экстренная посадка,Роман Протасевич,Минск,Беларусь,
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