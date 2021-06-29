Протасевич в Минске может занять руководящий пост

23 мая после экстренной посадки лайнера авиакомпании Ryanair в Минске был арестован оказавшийся среди его пассажиров сооснователь оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Находясь под арестом, Протасевич дал интервью, в котором заявил, что сотрудничает со следствием, а также назвал основных координаторов протестов в Белоруссии. Позднее появились слухи о том, что Роман Протасевич может быть назначен руководителем TUT.BY.