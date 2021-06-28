Турция приостанавливает авиасообщение с 6 странами

Уточняется, что прибывшие в Турцию туристы, которые в течение последних 14 дней посещали Бангладеш, Бразилию, Непал, Индию, Шри-Ланку и ЮАР, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан максимум за 72 часа до въезда в республику. Далее их отправят на карантин на 14 дней.