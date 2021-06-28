Обзор иноСМИ: «Выходки нашего флота в Черном море были глупыми»

«Выходки нашего флота в Черном море были глупыми»

Автор Daily Mail Питер Хитченс решил выразить «непопулярное мнение» и заявил, что «выходки» британского флота в Черном море «были сродни безумию». «Нужно учесть несколько факторов: место за тысячи миль от дома, где у британского флота нет веских причин находиться, конфликт [с Россией ], в котором страна не заинтересована, кроме того, чужой спор из-за участка земли», - отметил автор.

Он подчеркнул, что в споре о том, кому принадлежи Крым , крымчане придерживаются одного мнения, а Киев - другого. Большинство крымчан - этнические русские, которые никогда не хотели, чтобы ими управляла Украина , отметил он. Хитченс предложил аналогию: что случилось бы, если бы Россия поддержала претензии Аргентины на Фолклендские острова и отправила бы свой корабль в Фолклендский пролив. Журналист отметил, что Лондон отреагировал бы на это «насмешкой и пренебрежением».

Приведут ли санкции Минск в объятия Москвы

Портал Naviny.by рассказал , что после введения санкций ЕС в Белоруссии начали обсуждать тему объединения «Беларуськалия» с российским «Уралкалием» . Литовский бизнесмен Игорь Удовицкий предположил, что «Беларуськалию» придется пойти на многие компромиссы с российским конкурентом.

«Возможно, через какое-то время мы узнаем, что эти два предприятия объединились в одно. < > Тогда новый мегапроизводитель будет контролировать около 40 процентов мирового рынка, то есть станет почти мировым монополистом», - заявил он.

Эксперт BEROC Лев Львовский заявил, что «Уралкалий» вряд ли захочет вернуться к сотрудничеству после неудачного опыта. В 2005 году при участии «Уралкалия» была создана ЗАО «Белорусская калийная компания» для совместного экспорта, однако в июле 2013 года россияне вышли из проекта из-за работы белорусской стороны в обход БКК. Вскоре после этого в Минске задержали Владислава Баумгертнера , который был главой «Уралкалия».

Секретные документы Лондона на автобусной остановке

Секретные документы Минобороны Великобритании, содержащие подробную информацию об эсминце Defender и британских вооруженных силах, были обнаружены на автобусной остановке в графстве Кент - в промокшей под дождем куче мусора. Как сообщает BBC News, в одном из документов шла речь о вероятной реакции России на появление корабля Defender неподалеку от Крыма.

В другом документе подробно описаны планы возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после ухода оттуда США. В Минбороны заявили, что расследуют «инцидент, в ходе которого конфиденциальные документы были обнаружены представителями общественности».

Кличко поймали на заказе массажа из Рады

На записи из Рады видно, как Кличко переписывался в мессенджере: он планировал поездку детей в Германию, обсуждал индийский штамм коронавируса, выяснял, какие перчатки нужно передать брату, а также выбирал, куда заказать массаж – в элитный спортклуб или к себе домой.

Полиция и ЛГБТ-активисты Нью-Йорка схлестнулись в бою

Вечером 27 июня в парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке произошла серьезная стычка между полицией и участниками ежегодного гей-парада. Как сообщает New York Post, участники парада начали кидаться бутылками и сносить металлические ограждения.