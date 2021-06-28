Власти Израиля с 16 марта разрешили возобновить прерванное с конца января 2021 года авиасообщение, но въезд в еврейское государство разрешен лишь гражданам страны либо лицам, имеющим вид на жительство. С 7 марта власти Израиля разрешили въезд иностранцев в исключительных случаях при наличии специального разрешения, с 8 апреля вакцинированным от коронавируса иностранцам разрешено посещать родственников в Израиле. 27 мая в рамках пилотной программы Минтуризма еврейского государства в страну прибыла первая за 14 месяцев организованная группа из 12 вакцинированных христианских паломников из США, но прием в стране привитых туристов, прибывающих в частном порядке, который должен был начаться 1 июля, был отложен как минимум на месяц.