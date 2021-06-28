Премьер Швеции попросил освободить его от поста

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен
заявил спикеру парламента, что уходит в отставку. Об этом глава кабинета сообщил на пресс-конференции в понедельник.
"Я просил спикера освободить меня от должности премьер-министра. Спикер попытается сформировать новое правительство", - сказал он.
17 июня популистская партия "Шведские демократы" потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии премьеру. Ранее лидер Левой партии Нуши Дадгостар заявила, что не доверяет Лёвену из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах: правительство изучало эту инициативу в соответствии с достигнутой в январе 2019 года договоренностью с двумя другими партиями (Партией центра и партией "Либералы"), поддерживающими кабинет меньшинства. Голосование по вопросу о доверии Лёвену в парламенте состоялось 21 июня, большинство депутатов - 181 из 349 - выразили недоверие главе правительства. У него была неделя на принятие решения - уйти в отставку или объявить внеочередные выборы, в связи с чем он провел переговоры с представителями партий.
На пресс-конференции Лёвен подчеркнул, что до проведения очередных выборов остался год, но учитывая чрезвычайную ситуацию, в которой находится страна с продолжающейся пандемией, внеочередные выборы - это не лучшее решение для Швеции.
"Теперь спикер может приступить к работе, чтобы выдвинуть премьер-министра, против которого не проголосует парламент. Правительство продолжает управлять страной на данный момент в качестве переходного", - пояснил глава кабинета. Он подчеркнул, что также готов вновь попробовать сформировать правительство. Всего спикер парламента может предложить четыре кандидатуры на пост премьер-министра, в случае неудачи в стране будут объявлены новые выборы.
В настоящее время партия "Либералы" объявила, что не намерена вновь поддерживать социал-демократов. В парламенте идет борьба за голоса Партии центра, которая не готова голосовать вместе с правым альянсом, в который входят Умеренная коалиционная и Христианско-демократическая партии, так как к этому блоку присоединилась партия "Шведские демократы".