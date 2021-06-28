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"Делают вид, что страна - нормальная": Украина дала совет НАТО

Анна Безрукова
1 час назад
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк дал государствам Запада совет, как "не потерять Россию" окончательно. Он уверен, что для этого требуется принять Украину в НАТО. А пока же Запад "делает вид, что Россия - нормальная страна".
"Делают вид, что страна - нормальная": Украина дала совет НАТО
Фото: ТАССТАСС
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк ответил на вопросы корреспондента издания The National Interest. В интервью он оценил ситуацию, которая в настоящее время сложилась в мире. По мнению Яценюка, западным странам следует принять Украину в НАТО ради собственных интересов.
"Чтобы ее лишиться России навсегда, Западу следует предпринять все возможное и даже больше, чтобы интегрировать Украину и другие восточноевропейские страны в единую Европу и, соответственно, в НАТО и Евросоюз", - уточнил Яценюк.
Он также высказался против идеи Франции и Германии о проведении Экс-премьер заметил, что в последнее время Запад опасается, как бы не оттолкнуть Москву. Хотя единственная правильная политика - "сдерживание России".
Напомним, ранее глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал, почему Украину пока не приняли в альянс. Он пояснил, что Украине "следует сделать больше" что касается реформирования, чтобы войти в НАТО. Об этом Столтенберг говорил в ходе встречи с военными обозревателями.
"У нас имеются различные программы по соблюдению обязательств, которые в существенной мере посвящены борьбе с коррупцией в рамках изменений, к которым Украина уже приступила, но нам требуется больше. Нам следует предпринять больше для обеспечения их 100%-й реализации", - сказал руководитель альянса.
В мире,Йенс Столтенберг,Арсений Яценюк,НАТО,ЕС,Россия,Украина,
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