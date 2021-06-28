"Делают вид, что страна - нормальная": Украина дала совет НАТО

"Чтобы ее лишиться России навсегда, Западу следует предпринять все возможное и даже больше, чтобы интегрировать Украину и другие восточноевропейские страны в единую Европу и, соответственно, в НАТО и Евросоюз", - уточнил Яценюк.
"У нас имеются различные программы по соблюдению обязательств, которые в существенной мере посвящены борьбе с коррупцией в рамках изменений, к которым Украина уже приступила, но нам требуется больше. Нам следует предпринять больше для обеспечения их 100%-й реализации", - сказал руководитель альянса.