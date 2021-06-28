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Состояние Маска по итогам недели выросло почти на миллиарды долларов

Прайм
22 минуты назад
Состояние главы производителя электромобилей Tesla по итогам прошлой недели выросло на 9,9 миллиарда долларов, подсчитал журнал Forbes.
$9,9 млрд составил рост состояния Маска по итогам недели
Фото: ReutersReuters
Согласно оценке издания, состояние Маска выросло почти на 9,9 миллиарда за счёт роста стоимости акций Tesla и составило 165,9 миллиарда долларов. По данным обновляемого в реальном времени списке миллиардеров Forbes Real-Time Маск по-прежнему занимает третье место.
Стоимость акций Tesla по итогам прошедшей недели выросла на 7,8%, при этом в пятницу бумаги подешевели на 1,17%. Издание связывает такой активный рост стоимости ценных бумаг компании с общерыночным оптимизмом с учётом того, что Белый дом и группа сенаторов из демократической и республиканской партий США достигли в среду предварительного соглашения об "инфраструктурном пакете" приблизительно на 1,2 триллиона долларов.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
В мире,Tesla Motors,Forbes,
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