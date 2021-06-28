$9,9 млрд составил рост состояния Маска по итогам недели

Согласно оценке издания, состояние Маска выросло почти на 9,9 миллиарда за счёт роста стоимости акций Tesla и составило 165,9 миллиарда долларов. По данным обновляемого в реальном времени списке миллиардеров Forbes Real-Time Маск по-прежнему занимает третье место.

Стоимость акций Tesla по итогам прошедшей недели выросла на 7,8%, при этом в пятницу бумаги подешевели на 1,17%. Издание связывает такой активный рост стоимости ценных бумаг компании с общерыночным оптимизмом с учётом того, что Белый дом и группа сенаторов из демократической и республиканской партий США достигли в среду предварительного соглашения об "инфраструктурном пакете" приблизительно на 1,2 триллиона долларов.