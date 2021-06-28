Россияне должны будут предъявить на границе результаты ПЦР или экспресс-теста, а также пройти экспресс-тестирование на антиген при въезде в Грецию. Новое требование распространяется на всех туристов старше 12 лет, сообщает Ura.ru. Россиянам необходимо оставаться в аэропорту до получения результатов теста и уйти на обязательный карантин, если исследование подтвердит наличие COVID-19.