В Италии отменяют обязательное ношение масок на улице

Обязательное ношение маски на открытом воздухе отменяется на всей территории Италии . С понедельника, согласно распоряжению Минздрава , все области переходят в белую зону, безопасную с точки зрения эпидемиологических рисков.

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В некоторых районах южной области Кампания местные власти из-за очагов заражений отложили отмену обязательного ношения масок на улице. Президент Высшего института здоровья Сильвио Брузаферро уже предупредил, что в случае роста числа заражений, как это происходит в некоторых других странах, маски придется вновь использовать. Кроме того, их ношение, как и социальная дистанция, остается обязательным в транспорте, магазинах, закрытых помещениях и в случае большого скопления людей даже на открытом воздухе. По-прежнему сохраняется ограничение по числу участников мероприятий на открытом воздухе. Так, в "Футбольной деревне" в центре Рима могут собираться перед большими экранами не более 2 тыс. болельщиков. Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы, маски для них сохраняются в любом случае.

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Научно-технический комитет, вырабатывающий рекомендации правительству по борьбе с пандемией, одобрил открытие дискотек. Речь также идет о заведениях под открытым небом и при заполняемости на 50%. При этом конкретную дату их открытия должно назвать правительство. Газета La Repubblica предполагает, что это может произойти 3 или 10 июля.

Число граждан, прошедших полный курс вакцинации в Италии, превысило 30% населения старше 12 лет. Всего сделано почти 50 млн инъекций. Власти озабочены тем, что остаются люди в возрасте старше 60, не прошедшие вакцинацию. Всем людям старшего поколения рекомендовано не отправляться на летний отдых, не завершив процедуру иммунизации. Началось временное отстранение от работы не привившихся медиков и медперсонала. Данная категория - единственная, на которую распространяется обязательная вакцинация.

На фоне отмены ограничений в Италии растут опасения в связи с распространением индийского штамма коронавируса, который на данный момент выявляется примерно в 16% новых случаев заражения. Общий их уровень, правда, относительно не велик - менее тысячи в сутки в последние дни. Двумя десятками в сутки исчисляются и летальные исходы, вызванные последствиями коронавирусной инфекции. Однако с начала пандемии в конце февраля прошлого года в стране еще ни разу не было дня, когда смерти от коронавируса не фиксировались.