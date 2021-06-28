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"Посторонним В": Евросоюз закроется для британских туристов

Прайм
26 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель предложит на заседании комитета ЕС по реагированию на политические кризисы не пускать в Евросоюз жителей Великобританию, пишет The Times. Причина — распространенный в стране дельта-вариант коронавируса.
Евросоюз закроется для британских туристов
Фото: © РИА Новости. Сергей Гунеев© РИА Новости. Сергей Гунеев
Издание также выяснило, что Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия выступят против этих планов. Германию поддерживает Франция.
Кроме того, стало известно, что премьер Борис Джонсон хочет время встречи с Меркель попросить пересмотреть свое решение.
В мире,Ангела Меркель,Борис Джонсон,ЕС,Газета The Times,Соединенное Королевство,Германия,
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