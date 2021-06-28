Военные начальники в Британии ушли на режим самоизоляции

The Telegraph
ранее сообщил, что Картер начал изоляцию в конце прошлой недели после положительного результата теста, а Национальная служба здравоохранения настоятельно рекомендовала Уоллесу, а также главам Королевского флота, Королевских ВВС и Стратегического командования оставаться дома после того, как они вступили с ним в "тесный контакт". У 62-летнего Картера был зафиксирован положительный результат после выступления на фестивале истории долины Чалк в Уилтшире в пятницу, 25 июня, и встречи в Академии обороны в Оксфордшире в четверг, 24 июня. Среди тех, кто, как сообщается, также присутствовал на встрече в четверг, помимо Уоллеса, были: адмирал, сэр Тим Фрейзер, заместитель начальника штаба обороны, генерал, сэр Марк Карлтон-Смит, начальник генерального штаба
, адмирал, сэр Тони Радакин, главный маршал авиации, сэр Майк Вигстон и генерал, сэр Патрик Сандерс
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