NYT: удар США уничтожил базу запуска беспилотников в Ираке

Газета отмечает, что в последние месяцы проиранские вооруженные группировки в Ираке стали активно использовать беспилотники, предположительно направляемые им Тегераном. Они применяются для атак против американских военных инструкторов, численность которых в Ираке составляет около 2,5 тыс. человек, а также сотрудников ЦРУ
. Удар был направлен на то, чтобы лишить боевиков такой возможности, хотя, по информации неназванных представителей администрации, в Белом доме понимают, что надолго проиранские формирования это не остановит.