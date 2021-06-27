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Власти Украины пригрозили отбирать землю у россиян

News.ru
11 минут назад
Сделки по приобретению украинской земли гражданами России будут отслеживаться, а покупки — конфисковываться. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил глава Мнэкономики Украины Тарас Высоцкий.
Власти Украины пригрозили отбирать землю у россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Чиновник подчеркнул, что Россия является «страной-агрессором», поэтому приобрести украинскую землю граждане РФ не смогут, поскольку это запрещено.
Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю, — сказал Высоцкий.
В качественной дополнительной проверки предполагается отслеживать источники срредств, которыми расплачивается покупатель.
В апреле Верховная рада приняла закон, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в стране. Отмена начинает действовать с 1 июля 2021 года. При этом иностранные граждане купить землю в стране не смогут.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел предсказал проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине.
В мире,Верховная Рада,СБУ,ЕС,Россия,Украина,
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