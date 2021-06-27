Власти Украины пригрозили отбирать землю у россиян

Чиновник подчеркнул, что Россия является «страной-агрессором», поэтому приобрести украинскую землю граждане РФ не смогут, поскольку это запрещено.
Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю, — сказал Высоцкий.
В качественной дополнительной проверки предполагается отслеживать источники срредств, которыми расплачивается покупатель.
В апреле Верховная рада приняла закон, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в стране. Отмена начинает действовать с 1 июля 2021 года. При этом иностранные граждане купить землю в стране не смогут.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел предсказал проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине.