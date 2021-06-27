Греция ужесточила правила въезда россиянам из-за ситуации с COVID

Власти Греции
обязали всех въезжающих в страну россиян проходить тест на коронавирус на границе. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на официальную газету правительства.
Новые правила вступят в силу в 6:00 30 июня.
Правила изменили только для граждан России, чтобы "снизить риск распространения коронавируса".
В документе говорится, что граждане РФ смогут въехать в страну, если у них есть отрицательный результат лабораторного исследования с помощью ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса.
Сделать тест можно в точках въезда, «с пребыванием в зоне контроля до выдачи результата проверки и с обязательным временным ограничением в случае положительного результата».
Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова
сообщила, что будет увеличено число авиарейсов из России в Грецию и ряд других стран.
Греческие власти сегодня сообщили, что эпидемия в стране идет на спад, количество заболевших медленно, но неуклонно снижается. Сегодня, 27 июля было зафиксировано 236 случаев COVID-19.