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Греция ужесточила правила въезда россиянам из-за ситуации с COVID

Майк Габриелян
42 минуты назад
Власти Греции обязали всех въезжающих в страну россиян проходить тест на коронавирус на границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную газету правительства.
Греция ужесточила правила въезда россиянам из-за ситуации с COVID
Фото: ТАССТАСС
Новые правила вступят в силу в 6:00 30 июня.
Правила изменили только для граждан России, чтобы "снизить риск распространения коронавируса".
В документе говорится, что граждане РФ смогут въехать в страну, если у них есть отрицательный результат лабораторного исследования с помощью ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса.
Сделать тест можно в точках въезда, «с пребыванием в зоне контроля до выдачи результата проверки и с обязательным временным ограничением в случае положительного результата».
Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что будет увеличено число авиарейсов из России в Грецию и ряд других стран.
Греческие власти сегодня сообщили, что эпидемия в стране идет на спад, количество заболевших медленно, но неуклонно снижается. Сегодня, 27 июля было зафиксировано 236 случаев COVID-19.
В мире,Татьяна Голикова,Греция,
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