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Украинского депутата довели до истерики в прямом эфире

Елена Прошина
1 час назад
Во время политического шоу на одном из украинских телеканалов местный политтехнолог и журналист довел до нервного срыва депутата украинской Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Нелли Яковлеву. Об этом сообщает Газета.ru.
Украинского депутата довели до истерики в прямом эфире
Фото: ВидеокадрВидеокадр
«Вы увидели программу действий в интервью? Отчет за выполненные обещания? Он два года у людей забрал», — возмущался Дмитрий Раимов политикой президента Зеленского.
Среди претензий к действующей власти он перечислил рост цен на продукты питания и «коммуналку», невыполнение обещаний правительства относительно льгот для студентов с Донбасса и прочие факты. Не забыл политтехнолог и об отсутствии достаточного количества вакцины от коронавируса на Украине, указав параллельно на то, что с начала пандемии СOVID-19, из системы здравоохранения страны уволились свыше 80 000 врачей.
В ответ депутат Рады обвинила своего оппонента в незнании реальной ситуации с вакцинами. На прочие же тезисы политтехнолога Нелли Яковлева, предложила в следующий раз принести ему валерьянку. Все общение Раимова и Яковлевой происходило на повышенных тонах.
«Меня пригласили на эфир по Донбассу, но не на то, чтобы кричали и тыкали в меня пальцем, обвиняли меня в хамстве», — в конце концов потеряла терпение депутат Яковлева и покинула телестудию прямо во время прямого эфира
В мире,Верховная Рада,
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