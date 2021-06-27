Украинского депутата довели до истерики в прямом эфире

Среди претензий к действующей власти он перечислил рост цен на продукты питания и «коммуналку», невыполнение обещаний правительства относительно льгот для студентов с Донбасса и прочие факты. Не забыл политтехнолог и об отсутствии достаточного количества вакцины от коронавируса на Украине, указав параллельно на то, что с начала пандемии СOVID-19, из системы здравоохранения страны уволились свыше 80 000 врачей.