Рядом с популярным турецким курортом вспыхнули лесные пожары

В сети появились видео полыхающих в мощном пожаре лесов на побережье Средиземного моря в районе Мармариса
. Об этом сообщает
РИА «Новости».
На кадрах, появившихся в Сети, видно, как над покрытыми лесом горами, подступающими к побережью моря, поднимаются гигантские клубы дыма. Отдыхающие на пляже люди с тревогой наблюдают за природным пожаром.
Сообщается, что огонь охватил несколько гектаров соснового леса вблизи от района Ичмелер приморского города Мармарис. Турецким экстренным службам пришлось организовать срочную эвакуацию туристов и сотрудников двух отелей, оказавшихся в непосредственной близости от очага возгорания. Многие из постояльцев к моменту начала эвакуации оказались на пляже. Чтобы добежать до отеля, собрать вещи и покинуть опасную территорию у них было всего несколько минут. Тем не менее, никто из них не пострадал.
На борьбу с огнем, по данным главного управления лесного хозяйства Турции, были отправлены более сотни пожарных и десятки единиц спецтехники.
«При тушении лесного пожара, который продолжается в районе Ичмелер Мармариса, погиб один из наших сотрудников», - говорится в сообщении турецкого ведомства.
Очаги возгорания были достаточно быстр локализованы. Однако из-за сильного ветра, наблюдающегося в районе ЧП, сохраняется опасность повторных возгораний.