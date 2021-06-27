Рядом с популярным турецким курортом вспыхнули лесные пожары

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как над покрытыми лесом горами, подступающими к побережью моря, поднимаются гигантские клубы дыма. Отдыхающие на пляже люди с тревогой наблюдают за природным пожаром.

Сообщается, что огонь охватил несколько гектаров соснового леса вблизи от района Ичмелер приморского города Мармарис. Турецким экстренным службам пришлось организовать срочную эвакуацию туристов и сотрудников двух отелей, оказавшихся в непосредственной близости от очага возгорания. Многие из постояльцев к моменту начала эвакуации оказались на пляже. Чтобы добежать до отеля, собрать вещи и покинуть опасную территорию у них было всего несколько минут. Тем не менее, никто из них не пострадал.