На стендап-комика напали в центре Москвы

Мирзализаде заявил, что нападение произошло 25 июня, однако не рассказал подробности инцидента. Он лишь отметил, что нападавшего «мотивировали денежным вознаграждением» в размере 50 тысяч рублей. Причиной избиения стали слова комика из программы. Он рассказал о сложностях «южного человека» при аренде квартиры в Москве и о том, как к приезжим относится арендодатель.