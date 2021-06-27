Глава британского Минздрава ушел в отставку из-за видео с помощницей

В Сети были обнародованы снимки, на которых министр целуется со своей помощницей Джиной Коладанджело, тем самым нарушив правила социальной дистанции.

После этого Хэнкок оказался под растущим давлением со стороны общественности. Некоторые законодатели призвали Хэнкока уйти в отставку, так как он нарушил меры, которые сам же проповедовал во время пандемии.

В своем заявлении Хэнкок сказал, что те, кто устанавливает правила, должны придерживаться их и поэтому он должен уйти в отставку. Хэнкок извинился за то, что нарушил правила социального дистанцирования. Он также добавил, что не хочет, чтобы его "личная жизнь отвлекала внимание от главной цели - выхода из кризиса".