Британский министр ушел в отставку из-за видео с помощницей

В Сети были обнародованы снимки, на которых министр целуется со своей помощницей Джиной Коладанджело, тем самым нарушив правила социальной дистанции.
После этого Хэнкок оказался под растущим давлением со стороны общественности. Некоторые законодатели призвали Хэнкока уйти в отставку, так как он нарушил меры, которые сам же проповедовал во время пандемии.
В своем заявлении Хэнкок сказал, что те, кто устанавливает правила, должны придерживаться их и поэтому он должен уйти в отставку. Хэнкок извинился за то, что нарушил правила социального дистанцирования. Он также добавил, что не хочет, чтобы его "личная жизнь отвлекала внимание от главной цели - выхода из кризиса".
В своем письме премьер-министру страны Борису Джонсону
, опубликованном
BBC, Хэнкок попросил прощения у своей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Джонсон выразил свое сожаление в связи с уходом Хэнкока с поста главы Минздрава.
Новым министром здравоохранения назначен бывший глава МВД
и Минфина
Соединенного Королевства Саджид Джавид.
«Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в нашу борьбу с пандемией и снова служить своей стране», - написал он в Twitter.
Снимок, на котором Хэнкок целуется со своей подругой со времен учебы в Оксфорде Коладанджело, был опубликован британским таблоидом The Sun 25 июня. Пара была заснята в офисе Министерства здравоохранения. Оба состоят в браке и воспитывают детей. Однако факт внебрачных отношений британскую общественность не возмутил.