Британский министр ушел в отставку из-за видео с помощницей

Великобритании Глава Минздрава Мэтт Хэнкок , возглавлявший борьбу страны с коронавирусом, подал в отставку после поцелуя с помощницей. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

В Сети были обнародованы снимки, на которых министр целуется со своей помощницей Джиной Коладанджело, тем самым нарушив правила социальной дистанции.

После этого Хэнкок оказался под растущим давлением со стороны общественности. Некоторые законодатели призвали Хэнкока уйти в отставку, так как он нарушил меры, которые сам же проповедовал во время пандемии.

В своем заявлении Хэнкок сказал, что те, кто устанавливает правила, должны придерживаться их и поэтому он должен уйти в отставку. Хэнкок извинился за то, что нарушил правила социального дистанцирования. Он также добавил, что не хочет, чтобы его "личная жизнь отвлекала внимание от главной цели - выхода из кризиса".

В своем письме премьер-министру страны Борису Джонсону опубликованном BBC, Хэнкок попросил прощения у своей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Джонсон выразил свое сожаление в связи с уходом Хэнкока с поста главы Минздрава.

Новым министром здравоохранения назначен бывший глава МВД Минфина Соединенного Королевства Саджид Джавид.

«Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в нашу борьбу с пандемией и снова служить своей стране», - написал он в Twitter.