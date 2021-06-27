«Запрет на объятия»: британского министра уволили после поцелуя

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил об отставке после близости со своей помощницей - Джиной Коладанджело (женой миллионера Оливера Тресса и матерью троих детей). Когда фотографии их поцелуя опубликовало издание The Sun, некоторые высокопоставленные британские чиновники и депутаты потребовали увольнения Хэнкока за нарушение социальной дистанции.

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ТАСС указывает, что в тот момент в Британии действовали правила, предписывающие людям, не живущим под одной крышей, соблюдать социальную дистанцию. Среди британцев это правило было широко известно как "запрет на объятия", а на его соблюдении горячо настаивал сам Хэнкок, заявлявший, что не станет в этой ситуации обнимать "даже собственного отца". Депутаты-консерваторы Дункан Бейкер и Кристофер Чоп заявили, что чиновник должен уйти.

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По их словам, последние 24 часа их засыпали яростными жалобами избиратели. Чоп сказал, что его избиратели "возмущены", а партийная ассоциация единогласно проголосовала за то, чтобы призвать Хэнкока немедленно уйти в отставку, что, по его мнению, отражает настроение большей части общественности Британии. Экс-госсекретарь Эстер Маквей также заявила, что уволилась бы на месте Хэнкока.

Лейбористская партия и группа представителей семей погибших из-за коронавируса также призвали уволить министра, пишет "Би-би-си". При этом, представитель Даунинг-стрит сказал, что премьер-министр Борис Джонсон принял извинения Хэнкока, добавив, что глава государства полностью доверяет министру здравоохранения. Тем не менее, на фоне общественного давления 42-летний министр решил уйти с поста.

"Мы всей страной усердно боролись с пандемией. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы моя личная жизнь отвлекала внимание от работы, которая выведет нас из этого кризиса. Я хочу еще раз извиниться за нарушение правил, извиниться перед своей семьей и близкими за то, что заставил их пройти через это", - сказал Хэнкок.

Он также признался, что поступил нетактично по отношению к британцам.

"Мы в долгу перед людьми, которые многим пожертвовали во время этой пандемии, если быть честным, мы подвели их, я нарушил правила", - заявил он.

Джонсон же сказал, что ему жаль потерять Хэнкока и что он "должен покинуть свой пост, гордый тем, чего страна достигла не только в борьбе с пандемией", но и ранее, до того, как COVID-19 поразил Британию. Лидер лейбористов Кейр Стармер сказал, что Хэнкок "сделал правильный шаг, уйдя в отставку, но Джонсону следовало его уволить". Были также опасения, что Хэнкок столкнется с полицейским расследованием из-за нарушения правил по COVID-19. Но через несколько минут после того, как Хэнкок ушел в отставку, столичная полиция подтвердила свою позицию, согласно которой, бывший министр здравоохранения не станет фигурантом расследования, сообщает The Guardian.

Место Хэнкока займет Саджид Джавид, работавший ранее в командах премьеров Дэвида Кэмерона Терезы Мэй . В политических кругах ходили слухи о том, что Хэнкок сказал своей жене – остеопату Марте Миллар - о том, что уходит от нее после 15 лет брака только после публикации фотографий в СМИ, до этого женщина понятия не имела о его романе.

Коладанджело - давняя подруга Хэнкока, в прошлом они работали на студенческой радиостанции в Оксфордском университете. Она также покидает свой пост в департаменте здравоохранения после вопросов о том, как она получила эту должность и какое имела влияние в офисе Хэнкока. Известно, к примеру, что начале июня Хэнкок ездил в Оксфорд на встречу министров здравоохранения G7 с Коладанджело. Источники подтвердили, что Департамент здравоохранения и социального обеспечения - и, следовательно, налогоплательщики - оплатил все эти расходы.

Коладанджело также является директором и крупным акционером лоббистской фирмы Luther Pendragon, которая предлагает клиентам "глубокий анализ механизма государственного управления". Компания может похвастаться заключением выгодных контрактов во время пандемии с компаниями British Airways и Accenture на £2,5 млн на помощь в создании приложения National Health Service для отслеживания распространения COVID-19.